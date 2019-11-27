Скалецкая заверила, что в Украине достаточно сывороток и вакцин против дифтерии

Министр отметила, что по состоянию на конец ноября, в Украине не зафиксировано новых случаев заболевания дифтерией.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заверила, что в Украине есть достаточное количество доз сывороток и вакцин от дифтерии.

Об этом руководительница Минздрава заявила в эфире программы«Нині вже» («Прямо сейчас») на hromadske.

По ее словам, в Украине есть 5 млн доз вакцин для взрослого населения.

«По сывороткам: поступило и от индийского посольства более 60 доз нам передали. Кроме того, поступило еще 150 доз, как мы и говорили, от ПРООН. Поэтому на самом деле на сегодня мы имеем достаточное количество», — отметила Скалецкая.

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В то же время, министр отметила, что по состоянию на конец ноября, в Украине не зафиксировано новых случаев заболевания дифтерией.

Скалецкая также добавила, что весной 2020 года в Украину должны поступить еще 1000 противодифтерийных сывороток.

Напомним, по состоянию на конец октября в Украине было зафиксировано 20 случаев дифтерии в 2019 году.

В то же время в Минздраве заверили, что ситуация с дифтерией под контролем.