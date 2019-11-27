Черная пятница: Супрун объяснила, как шопиться без последствий для здоровья и ударов по кошельку

Кроме психологических, существуют и физические угрозы от пребывания в торговом центре во время скидок, предупредила Супрун.

Несмотря на очевидные преимущества "черной пятницы", не стоит забывать, что это все-таки ход маркетологов, цель которого — чтобы вы купили как можно больше. Бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook дала несколько советов, которые помогут провести этот день максимально эффективно и без вреда для здоровья, кошелька и семейного покоя.

Почему с "черной пятницей" не все так безоблачно

▪️ Шопинг в "черную пятницу", как и во время других крупных распродаж или акций, превращается буквально в охоту, а значит — в сплошной стресс.

▪️ Зато кто-то может переживать стресс из-за невозможности принять участие в этом празднике скидок — из-за финансового состояния, других актуальных приоритетов и прочего.

▪️ Кроме психологических, существуют и физические угрозы от пребывания в большом скоплении людей — то есть в торговом центре во время скидок. Когда все спешат и толкаются, можно упасть и травмироваться.

▪️ В толпе, в духоте и “на нервах” может повыситься давление — так возникает риск инфаркта и инсульта. Будьте осторожны и старайтесь избегать больших и шумных скоплений людей.

▪️ Самые отчаянные занимают очереди в магазины ночью или рано утром, чтобы первыми попасть внутрь. Это приводит к недосыпанию.

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▪️ Кроме того, большое скопление людей означает и большое скопление бактерий и вирусов. Во-первых, все дышат друг на друга, и есть большой риск подхватить какой-то вирус. Во-вторых, все роются в коробках и корзинах с вещами — касаясь их руками. Кто знает, все эти люди мыли руки сегодня. То же касается и примерок вещей.

▪️ Поручни эскалаторов также могут быть очагом бактерий, среди которых, с высокой вероятностью, есть патогенные. Поэтому прежде чем тереть глаза, нос или занимать детей после того, как подержались за поручни, лучше их помыть.

▪️ В конце концов, там где есть большие скопления людей с деньгами, значительно возрастает риск краж. Поэтому следите за кошельками, телефонами, ключами от авто и другими ценными вещами.

▪️ Когда в пятницу все стремятся к торговым центрам, на дорогах неизбежно возникают пробки, что также повышает риск аварийности. Возможно, есть смысл поехать за покупками на метро или другом общественном транспорте или же вообще отдать предпочтение онлайн-шопингу.

Как устоять от необдуманных покупок и не превратить шопинг в сплошной стресс

▪️ Заранее обдумайте список потенциальных покупок. Если есть возможность — предварительно просмотрите имеющиеся предложения и анонсы магазинов относительно скидок, чтобы собственно в день акции не терять время на блуждание по торговым центрам или стояние в пробках на пути к различным магазинам.

▪️ Если планируете покупать одежду, особенно, если много — пересмотрите свой гардероб, заберите из него вещи, которые не будете носить. Но не стоит их хоронить на свалке. Вещи в хорошем состоянии будут рады в благотворительных организациях или в конце концов их можно продать.

▪️ Покупайте вещи, произведенные в Украине. Так вы поддерживаете налогоплательщиков, поспособствуете нашему экономическому развитию и менее пагубно повлияете на окружающую среду, ведь расходы и загрязнение от логистики меньше.

▪️ Вы можете покупать не вещи, а опыт. Именно новый опыт: путешествия, обучающие курсы, книги, в том числе электронные, билеты на концерты — они делают нас счастливыми на длительное время. В отличие от чисто материальных вещей.

▪️ Будьте вежливыми и не создавайте проблем другим. Пусть шопинг будет приятным для всех.

▪️ Бизнес должен найти баланс между стремлением заработать как можно больше денег и безопасностью своих сотрудников и клиентов. Администрация торговых центров и супермаркетов также должна позаботиться о безопасности своих посетителей — гарантировать доступ к аварийным выходам, минимизировать риски образования очередей и больших скоплений людей там, где это возможно.