Магнитные бури в декабре 2019: симптомы и как уберечься

Самые мощные колебания магнитного поля прогнозируют 26 и 29 декабря.

Большую часть декабря геомагнитная обстановка будет спокойной. В течение месяца ожидаются всего четыре магнитные бури разной степени интенсивности.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Календарь магнитных бурь на декабрь 2019

Так, 3 декабря ученые прогнозируют магнитную бурю средней степени, 26 и 29 декабря ожидаются сильные магнитные бури, а вот 28 декабря произойдут слабые колебания магнитного поля.

Влияние магнитных бурь на человека

Наиболее отчетливо на себе ощущают даже незначительные всплески солнечной активности люди, зависимые от перепадов космической погоды.

Читайте такжеУкраину накроет мощная магнитная буря: когда ждать метеоудараОднако, даже вполне здоровый человек с сильным иммунитетом в дни магнитных бурь может почувствовать головные боли, усталость, недомогание. Кроме того, иногда возникают поведенческие нарушения вплоть до беспричинного ухудшения настроения, апатии и проявления агрессии.

У некоторых людей в период магнитных бурь нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, повышаются артериальное давление и уровень адреналина в крови, а также появляются беспокойство и страхи. Также они могут ощущать боли в суставах и ухудшение остроты зрения.

Магнитные бури – как уберечься

Чтобы избежать или хотя бы минимизировать негативное влияние на организм колебаний магнитного поля, медики рекомендуют максимально снизить физическую нагрузку, риск возникновения стрессовых ситуаций, увеличить время отдыха, а также правильно питаться и пить побольше воды.

Читайте такжеГеошторм надвигается: Украину накроет мощная магнитная буряВосприимчивым к перепадам людям советуют всегда держать под рукой необходимые медикаменты, отказаться в эти дни от курения, употребления алкоголя, энергетиков, кофе или крепкого чая.

Нежелательными в период магнитных бурь будут чрезмерные тренировки в спортивных залах, а также длительное вождение автомобиля и пребывание в местах скопления людей.

В случае ухудшения самочувствия и невозможности с этим совладать, лучше не медлить и обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.

Медики советуют стараться сохранять хорошее позитивное настроение, находиться в кругу близких людей, общение с которыми исключит риск возникновения каких-либо конфликтных ситуаций.