У украинских школьников появилась новая опасная забава - СМИ

Молодые украинцы покупают мощный транквилизатор ради забавы или чтобы успокоиться перед экзаменами либо контрольными.

В украинских школах массово распространятся новый наркотический препарат в виде таблеток — рецептурный медикамент Xanax.

Специалисты говорят, что спектр опасных препаратов, которые распространяют в учебных заведениях, довольно широк. Нередко поставщиками становятся сами школьники, пишут "Вести".

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Как рассказал киевлянин Владислав Чернов, он обнаружил у своего 15-летнего ребенка в пенале несколько белых таблеток с принтом Xanaх и начал допытывать его о том, каким образом они к нему попали.

"Сын рассказал мне, что он купил таблетки у старшеклассников по 150 грн. Мол, они помогают успокоится перед контрольными, и много кто из его друзей их принимает", — поделился Чернов.

Психолог по вопросам зависимости реабилитационного центра "Ступени" Александра Шеллер рассказала: "Среди подростков, насколько мне известно, сейчас достаточно распространены похожие таблетки. На них латинскими буквами написано Xanax. Считается, что это аналог, он также действует, как успокоительное. Но, как описывают различные источники, этот аналог уже может вызывать чувство эйфории. И при длительном приеме имеет очень тяжелый синдром отмены, то есть возникает "ломка".

Кроме того, по словам врачей, употребление подобных препаратов в раннем возрасте может привести к непоправимым изменениям - нарушению памяти, изменению характера личности и, главное, стать трамплином к употреблению более серьезных веществ.

Ранее журналисты программы "Гроші" сняли на видео, как детям в аптеках продают опасный для здоровья препарат без рецепта.