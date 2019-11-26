Доктор Комаровский назвал "опасные" лекарства от кашля

По словам педиатра, муколитики - эффективные, но опасные при неправильном применении отхаркивающие лекарства.

Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, какое именно средство от кашля не следует применять без консультации с врачом.

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Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. По его словам, муколитики - эффективные, но опасные при неправильном применении отхаркивающие лекарства. Во многих странах они категорически не рекомендованы детям в первые пять лет жизни.

Более того, Комаровский говорит, что чем младше ребенок, употребляющий муколитики, тем хуже могут оказаться последствия.

В связи с этим педиатр рекомендует запомнить список наиболее популярных муколитиков, которые продаются в Украине, и никогда не начинать их применение без предварительной консультации со специалистом:

• Амброксол (Ambroxol);

• Бромгексин (Bromhexin);

• Карбоцистеин (Carbocistein);

• Ацетилцистеин (Acetylcystein);

• Гвайфенизин (Guaifenesin).

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