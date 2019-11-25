Глава Нацслужбы здоровья уходит с должности

О причинах такого шага Петренко сообщил, что имеет разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения.

Сегодня Олег Петренко написал заявление об увольнении с должности председателя Национальной службы здоровья Украины.

Об этом сообщает НСЗУ на своей странице в Facebook, где обнародован комментарий Петренко.

"Я сегодня написал заявление об увольнении с должности председателя Национальной службы здоровья Украины. По собственному желанию. Надеюсь, в ближайшее время правительство его поддержит", - отметил он.

О причинах такого шага Петренко написал: "У нас очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения. И это мешает работать и мне, и им. Отсутствие одинакового понимания цели, сложности процессов, общей ответственности и постоянный поиск простых решений в сложных вопросах не помогает находить общий язык и постоянно становится камнем преткновения".

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По словам Петренко, НСЗУ должна стать единым национальным стратегическим закупщиков медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий, с одинаковыми для всех правилами и прозрачным распределением средств.

"Это и есть один из видов общеобязательного солидарного медицинского страхования. Так это работает во многих развитых странах. И только в таком статусе мы сможем ответить на вызовы, которые стоят перед системой здравоохранения Украины. Чем точно не должна быть НСЗУ - "бухгалтерией" при Минздраве", - прокомментировал он.

Как сообщал УНИАН, НСЗУ создана в рамках медицинской реформы. Петренко ее возглавлял с марта 2018 года. Его кандидатура была избрана на конкурсе, на должность претендовали 14 кандидатов.