В Украине хотят ввести новый порядок эпидемиологического надзора
В целях борьбы с антибиотикорезистентностью Министерство здравоохранения Украины планирует утвердить новый порядок эпидемиологического надзора и ведение учета инфекционных болезней, связанных с предоставлением медицинской помощи.
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Как сообщает пресс-служба ведомства, запуск электронной системы позволит отслеживать данные о количестве назначений и потреблении зарегистрированных в Украине противомикробных лекарственных средств.
В то же время, как пояснили в ведомстве, электронный рецепт решит вопрос неконтролируемого использования препаратов.
Также подчеркивается, что Минздрав Украины продолжает внедрять принцип «Единое здоровье». То есть, кроме контроля использования антибиотиков в медицине, объединяет усилия для контроля оборота лекарств в ветеринарии.
Как сообщалось, чрезмерное и нерациональное использование антибиотиков ставит под угрозу здоровье всего человечества. Ведь бактерии имеют способность привыкать и приспосабливаться к действию антибиотиков, а следовательно лечить болезни становится сложнее и дольше. Болезни дают осложнения и приводят к инвалидности.