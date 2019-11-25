В Украине хотят ввести новый порядок эпидемиологического надзора

Предполагается, что запуск электронной системы позволит отслеживать данные о количестве назначений и потреблении зарегистрированных в Украине противомикробных лекарственных средств.

В целях борьбы с антибиотикорезистентностью Министерство здравоохранения Украины планирует утвердить новый порядок эпидемиологического надзора и ведение учета инфекционных болезней, связанных с предоставлением медицинской помощи.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, запуск электронной системы позволит отслеживать данные о количестве назначений и потреблении зарегистрированных в Украине противомикробных лекарственных средств.

В то же время, как пояснили в ведомстве, электронный рецепт решит вопрос неконтролируемого использования препаратов.

Также подчеркивается, что Минздрав Украины продолжает внедрять принцип «Единое здоровье». То есть, кроме контроля использования антибиотиков в медицине, объединяет усилия для контроля оборота лекарств в ветеринарии.

Как сообщалось, чрезмерное и нерациональное использование антибиотиков ставит под угрозу здоровье всего человечества. Ведь бактерии имеют способность привыкать и приспосабливаться к действию антибиотиков, а следовательно лечить болезни становится сложнее и дольше. Болезни дают осложнения и приводят к инвалидности.