Вакцина от гриппа в Украине: что нужно знать о прививках

Вакцинация должна проводиться до начала активности гриппа.

Сезон гриппа-2019 приближается. Лучший способ уберечься от него – ежегодное вакцинирование.

Вакцинация снижает риск заболеть гриппом и предупреждает возникновение тяжелых осложнений болезни, передает "Здоровье 24".

Когда нужно делать вакцинацию?

Вакцинация должна проводиться до начала активности гриппа. Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует вакцинироваться до конца октября. Но если вакцина введена в декабре или позже, даже если активность гриппа уже началась, это может быть полезно.

Почему не стоит вакцинироваться от гриппа "слишком рано" (летом, например)?

Вакцины просто может не быть в организациях здравоохранения, обычно она появляется в сентябре-октябре.

В последнее время подъем и пик заболеваемости гриппом начинается не раньше января, а иногда наступает и в марте.

Иммунитет после прививки вырабатывается достаточно быстро (до 2 недель), но со временем начинает угасать.

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Почему не стоит вакцинироваться от гриппа в пик заболеваемости (в середине зимы, например)?

Вакцины уже может не быть в организациях здравоохранения. Обычно кампания вакцинации заканчивается в начале декабря. В течение декабря еще можно найти где-то платную дозу, но позже – маловероятно.

Какие существуют вакцины?

В этом году украинцам будут доступны две вакцины против гриппа: "Джиси Флю" (Южная Корея) и "Ваксигрип Тетра" (Франция). Обе качественные и безопасные.

Каковы противопоказания к вакцинации?

Вакцинация не проводится при острой болезни, простуде, которая протекает с температурой тела выше 38-38,5 градусов. "Если мы говорим о простуде без температуры, то оценивается тяжесть течения болезни. Среднее или тяжелое течение является противопоказанием. Если мы говорим о легком течении простуды, незначительный насморк без высокой температуры – то вакцинация может быть проведена", – говорят врачи.

Вакцинация не проводится, если есть основания полагать, что не будет сформирован иммунный ответ. Например, если пациент принимает иммуносупрессивную терапию, которая подавляет иммунный ответ. Или если человек имеет тяжелый иммунодефицит – вакцина безопасна, но в этом случае на нее не будет сформировано иммунного ответа.

Вакцинация не проводится, если у пациента есть тяжелая аллергическая реакция на вакцину.

Как правильно делать прививку?

1. Обратиться к врачу (то ли семейному, то ли терапевту, то ли педиатру). Врач осмотрит вас, определит, нет ли противопоказаний, а также предоставит советы по транспортировке вакцины, ведь она требует сохранения холодовой цепи.

2. Купить вакцину в аптеке вашего города или непосредственно в клинике.

Вакцина, как и антибиотики, относится к рецептурным препаратам, они должны отпускаться по рецепту.

С того момента, как вы купили вакцину, до момента ее введения должно пройти не более двух часов. Иначе вакцина может потерять свои защитные свойства. Поэтому в Минздраве например, настоятельно советуют сохранить чек для определения точной даты и времени приобретения вакцины.

Важно также соблюдать условия хранения и транспортировки вакцины. Важно не нарушить холодовой цепи. Иначе вакцина может потерять свои качества. С этим поможет справиться специальная сумка с холодовым элементом, которую можно приобрести или же получить под залог в аптеке. Также некоторые аптеки предоставляют услугу бесплатной доставки вакцины.

3. Получите прививки. Вакцинацию осуществляют в кабинетах прививок или кабинете семейного врача, если он оборудован для этого. Также можно обратиться в частные медицинские учреждения.

Долго ли действует вакцина?

Одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов.