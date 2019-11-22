Глава Минздрава в Житомире презентовала приоритеты в здравоохранении в 2020 году

Министр отметила, что в соответствии с принятым правительством бюджетом на 2020 год, система здравоохранения получит 113,3 млрд грн, что на 13% больше, чем в 2019 году.

В Житомире министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая представила ключевые приоритеты в здравоохранении в 2020 году.

Как сообщает Правительственный портал, в ключевые приоритеты в здравоохранении в следующем году вошли: запуск программы медицинских гарантий в 2020 году; улучшение сервиса предоставления медицинских услуг; разработка концепции страховой медицины; привлечение инвестиций в систему здравоохранения; запуск системы трансплантации; реформа общественного здоровья и эпидемическая безопасность; развитие системы электронного здоровья; введение лекарственного самоуправления; запуск единого национального медицинского закупщика лекарственных средств и медицинских изделий; расширение доступа к бесплатным лекарствам, в т.ч. расширение программы Доступные лекарства.

«Принцип «Деньги за пациентом» мы распространим на все уровни медицинской помощи. Это позволит развивать конкуренцию среди медицинских учреждений и борьбу за пациента. Такой подход позволит улучшить качество медицинских услуг. Мы обеспечили население бесплатной первичной медицинской помощью. Сейчас работаем над развитием соответствующей системы контроля качества. Наша цель - увеличить поток людей именно на уровень семейной медицины. Ведь во всем цивилизованном мире 80% проблем со здоровьем решают семейные врачи, и только 20% - занимаются узкие специалисты. В Украине ситуация - наоборот. К семейщикам идут только 25%, а остальные 75% - сразу на уровень специализированной помощи. Такой подход не позволяет иметь врача, который несет ответственность за здоровье человека на разных этапах его жизни. Мы это изменяем», - отметила Скалецкая.

С 1 апреля 2020 года стартует программа медицинских гарантий. «Программа медицинских гарантий - это перечень услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно. В нее войдут реимбурсация лекарственных средств, услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной медицинской помощи и реабилитации», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в законе «О государственном бюджете Украины на 2020 год» на финансирование программы медицинских гарантий предусмотрено 72 млрд гривен. Уже несколько месяцев учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и экстренную медицинскую помощь, готовятся к переходу на новую систему финансирования, чтобы получать государственные средства от НСЗУ.

С 2020 года будет расширяться программа бесплатных или с небольшой доплатой лекарств «Доступные лекарства». Сегодня это лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы. На них заложено в государственном бюджете 2,1 млрд грн. Далее в программу войдут новые лекарства, в частности - инсулины.

Скалецкая сообщила, что одним из ключевых направлений работы Министерства здравоохранения в следующем году станет запуск системы трансплантации.

Кроме того, привлечение инвестиций в систему здравоохранения есть отдельно в приоритетах Минздрава на 2020 год.

«Мы все понимаем, что никогда у государства не будет столько средств, чтобы обновить больницы и оборудование, развивать клинические исследования и прочее. А все это имеет очень большое влияние на качество медицинских услуг. Поэтому создание условий для захода инвестиций в сферу, переговоры с потенциальными инвесторами и упаковка инвестиционных инициатив в проекты - тоже в повестке дня Минздрава и правительства в целом», - подытожила Скалецкая.

Министр также подчеркнула, что, согласно принятому правительством бюджету на 2020 год, система здравоохранения получит 113,3 млрд грн, что на 13% больше объема 2019 года. «Но главная цель текущего правительства и Министерства здравоохранения - это не увеличивать бюджет, а создать условия для эффективного его использования, чтобы каждая копейка работала эффективно и для людей», - заявила министр здравоохранения.