В Одессе годовалый ребенок отравился метадоном, он в коме (видео)

Мать ребенка, которая является наркозависимой и принимает заместительную терапию, предположила, что он мог взять что-то из ее лекарств.

В Одессе в состоянии комы госпитализирован годовалый ребенок, отравившийся метадоном.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, на этой неделе годовалую жительницу Суворовского района города машиной скорой медицинской помощи доставили в больницу в бессознательном состоянии.

Читайте такжеВ Ривненской области 12 школьников отравились «Черными конфетами Бабы Яги» (видео)

Со слов медиков, девочка была в коме, а ее мать отказывалась назвать причину состояния своей дочери. В связи с этим изначально был поставлен диагноз «отравление неизвестным веществом» и назначена соответствующая экспертиза. Состояние девочки оценивалось как очень тяжелое.

Специальный тест показал: в крови ребенка – наркотическое вещество метадон.

«Лишь после того, как медики, проведя реанимацию и исследования, констатировали, что маленькая пациентка отравилась метадоном, 33-летняя одесситка призналась, что является наркозависимой и принимает заместительную терапию. Она предположила, что дочь могла взять что-то из ее лекарств», - сообщили в главке.

После госпитализации ребенка женщина скрылась и сейчас разыскивается полицией. Врачи принимают все возможные меры для спасения ребенка, состояние которого остается тяжелым

По данному факту Суворовским отделом полиции начато производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины – за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком женщине грозит лишения свободы на срок до пяти.