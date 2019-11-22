В Украине провели уникальную операцию: мужчина пожертвовал для жены почку (видео)

Результатом и врачи, и пациенты довольны.

Пациентка, которой медики Волынской районной больницы впервые в Украине пересадили почку, сейчас в хорошем настроении.

В больнице от нее ни на минуту не отходит муж, который пожертвовал своей почкой. Теперь Виталий крепко держит жену за руку и шутит, что она от него теперь ни на шаг, говорится в сюжете ТСН.

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Из-за болезни почек Надежда шесть лет ходила на гемодиализ и еще почти три стояла в очереди на пересадку органа. Но и почти не двигалась. Поэтому когда вместо трансплантации в Запорожье ей предложили операцию в районной больнице, супруги почти не сомневалось.

Мужчина рассказывает, что когда они впервые пришли к врачам, те были очень приветливыми. Медики рассказали, что могут сделать эту операцию и ее детали. "Та как можно бояться", - замечает Виталий.

Результатом и врачи, и пациенты довольны. Медики отмечают, что уже на второй день после операции у женщины улучшился цвет кожи, она стала здоровее выглядеть. Относительно донора, то его планируют выписывать уже через три дня. Однако возвращаться без жены он не хочет.

Всю операцию районные врачи фиксировали на видео. В это время были развернуты две операционные. Одна из них была для донора, другая – для пациентки. Оперировали медики три с половиной часа, привлечено было сразу шесть хирургов.

Пересадку почки в районной больнице медики называют прорывом, который может спасти сотни жизней.

До нового года в этой районной больнице в Ковеле планируют провести еще три подобные операции.