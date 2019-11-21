Закупленные лекарства от рака уже завезены в Украину, но еще не направлены в регионы - МОЗ

Министерство здравоохранения закупило 29 видов лекарств для онкобольных.

29 позиций лекарств по направлению «Взрослая онкология», закупленные через специализированные организации за средства государственного бюджета 2019 года и завезенные в Украину, в ближайшее время будут отправлены в регионы.

Соответствующие приказы подписаны министром здравоохранения Украины, сообщила пресс-служба ведомства.

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«Организация Crown Agents, которая закупает лекарства для Министерства здравоохранения Украины с 2015 года, благодаря прямым контрактам с производителями и прозрачным тендерам закупила лекарства от рака для взрослых на сумму $ 21 млн, при этом сэкономив $ 28,5 млн от общего бюджета направления $ 49 млн. Эти средства будут направлены на дополнительные закупки других медикаментов, что позволит обеспечить еще больше пациентов доступом к лечению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом месяце в регионы направляются препараты со следующими действующими веществами: леналидомид, иматиниб, амфотерицин B (липидный комплекс), 6-меркаптопурин, талидомид, митоксантрон, метотрексат, золендрованная кислота, кальция фолинат, идарубицин, винкристин, ванкомицин, блеомицин, бортезомиб, бендамустин, тамоксифен, интерферон-альфа 2b, паклитаксел, летрозол, капецитабин, гемцитабин. В тендерах приняли участие компании из Украины, Германии, Швейцарии, Франции, Великобритании и др.

В Минздраве напомнили, что в бюджете на 2019 год на закупки лекарств предусмотрено 6,6 млрд грн, из них - на направление взрослой онкологии - более 1,3 млрд грн. В целом сегодня 90% препаратов по направлению взрослой онкологии покупаются дешевле, чем в 2014 году. В 2020 году средства, предусмотренные в государственном бюджете на государственные закупки лекарств и медизделий, существенно возрастут - на 3,2 млрд грн. Предполагается 9,77 млрд.