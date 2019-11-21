Глава Минздрава Скалецкая не исключает новые увольнения из министерства

Ранее Зоряна Скалецкая уволила своих советников, потому что считала "недопустимым, когда любого советника воспринимают как еще одного министра".

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что увольнение ее заместителя Михаила Загрийчука может быть не последним.

Об этом она рассказала журналистам, передает LB.ua.

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Турбо-режим в министерстве, утверждает Скалецкая, может быть большим стрессом для врача, и это было не всегда эффективно: «Поэтому принятое за короткое время решение уйти – это очень хорошо».

Скалецкая подчеркнула, что увольнение Загрийчука может быть не последним. По ее словам, заместители получили карт-бланш, когда пришли в министерство, но не все его полностью используют.

Ранее министр здравоохранения Скалецкая подписала приказ об увольнении своих советников.

"Я считаю недопустимым, когда любого советника воспринимают как еще одного министра. А его личное мнение слышат, как позицию министерства. Это недопустимо...К сожалению, как я уже поняла, так исторически сложилось, что большинство советников в министерстве имели какой-то особый мандат. И при этом никакой ответственности", - пояснила Скалецкая.