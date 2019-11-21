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Глава Минздрава Скалецкая не исключает новые увольнения из министерства

16:17, 21 ноября 2019
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Скалецкая утверждает, что ее заместители получили карт-бланш, но не смогли его использовать / фото УНИАН

Об этом она рассказала журналистам, передает LB.ua.

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Турбо-режим в министерстве, утверждает Скалецкая, может быть большим стрессом для врача, и это было не всегда эффективно: «Поэтому принятое за короткое время решение уйти – это очень хорошо».

Скалецкая подчеркнула, что увольнение Загрийчука может быть не последним. По ее словам, заместители получили карт-бланш, когда пришли в министерство, но не все его полностью используют.

Ранее министр здравоохранения Скалецкая подписала приказ об увольнении своих советников.

"Я считаю недопустимым, когда любого советника воспринимают как еще одного министра. А его личное мнение слышат, как позицию министерства. Это недопустимо...К сожалению, как я уже поняла, так исторически сложилось, что большинство советников в министерстве имели какой-то особый мандат. И при этом никакой ответственности", - пояснила Скалецкая.

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Теги: #Кабмин#Минздрав#Зоряна Скалецкая