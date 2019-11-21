В Украине впервые провели трансплантацию почки в районной больнице

Новый орган получила 34-летняя пациентка с хронической болезнью почек, которая 6 лет получала сеансы гемодиализа и 3 года стояла в очереди на трансплантацию почки.

В Украине впервые провели трансплантацию почки в больнице районного уровня в городе Ковеле Волынской области.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, новый орган получила 34-летняя пациентка с хронической болезнью почек, которая 6 лет получала сеансы гемодиализа и 3 года стояла в очереди на трансплантацию почки.

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"Донором почки стал муж пациентки ... Сейчас супруги чувствуют себя хорошо и уже строят планы на будущее", - говорится в сообщении.

Миздрав приветствует успехи коллег-медиков, которые 6 месяцев готовили супругов к операции.

Отмечается, что до сих пор в Украине было только пять центров трансплантации, в которых в 2018 и 2019 годах было проведено лишь небольшое количество трансплантаций почек при потребности около 3 тысяч подобных операций в год.

"История Ковельской больнице доказывает, что трансплантацию можно делать и в региональных центрах, мощность которых нужно развивать совместно с местными органами власти. Создание широких возможностей для трансплантации в Украине - один из приоритетов министерства на ближайший период ... Системе трансплантации в Украине быть", - подчеркнули в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада разблокировала трансплантацию в Украине.