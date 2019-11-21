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В Ривненской области 12 школьников отравились «Черными конфетами Бабы Яги» (видео)

12:23, 21 ноября 2019
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Специалисты выясняют, каким образом конфеты попали в регион / фото Госпродпотребслужбы

В Ривненской области госпитализированы 12 учеников Здовбицкой общеобразовательной школы, которые отравились конфетами производства Китайской народной республики.

Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ривненской области, 20 ноября дети были госпитализированы в Здолбуновскую центральную районную больницу с симптомами острого отравления неизвестным веществом.

«В ходе расследования установлено, что 20 ноября ученица 5 класса угостила всех своих одноклассников конфетами по поводу празднования своего дня рождения. Конфеты под названием «Черные конфеты Бабы Яги» – жевательные конфеты со вкусами винограда, апельсина, яблока, клубники, огурца, лимона, перца чили) – изготовлены в Китайской народной республике. Все заболевшие указывают, что употребляли именно конфеты с перцем чили. Через 30-45 минут после приема у детей появились симптомы отравления: головокружение, тошнота, вялость, общее недомогание, жажда», - отмечается в сообщении Госпродпотребслужбы.

Сейчас все конфеты специалистами управления изъяты. Проводятся лабораторные исследования. Каким образом они попали в регион – неизвестно.

По словам начальника одного из управлений ГУ Госпродпотребслужбы в Ривненской области Василия Тонконоженко, специалистам службы в торговой точке, где реализовывались конфеты, по состоянию на 21 ноября документов об этом не предоставили.

В то же время, как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, следователи по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

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