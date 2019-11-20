Кабмин уволил зама министра здравоохранения Загрийчука

Загрийчук был назначен на должность 11 сентября 2019 года.

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра здравоохранения Михаила Загрийчука.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по результатам заседания правительства.

По его словам, Загрийчук написал заявление об увольнении.

"Мы действительно приняли решение, чтобы удовлетворить заявление Михаила", - сказал Гончарук.

Как сообщал УНИАН, Загрийчук был назначен на должность 11 сентября 2019 года.