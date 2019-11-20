Кабмин уволил зама министра здравоохранения Загрийчука
14:53, 20 ноября 2019Страна
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Загрийчук был назначен на должность 11 сентября 2019 года.
Загрийчук уволен / фото УНИАН
Кабинет министров Украины уволил заместителя министра здравоохранения Михаила Загрийчука.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по результатам заседания правительства.
По его словам, Загрийчук написал заявление об увольнении.
"Мы действительно приняли решение, чтобы удовлетворить заявление Михаила", - сказал Гончарук.
Как сообщал УНИАН, Загрийчук был назначен на должность 11 сентября 2019 года.
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