Вирус Коксаки в Украине: чем опасна болезнь, симптомы, осложнения, лечение (фото)

Характерный признак болезни - сыпь на ладонях и стопах.

В Одессе сразу восемь классов школы №63 закрыли на карантин в связи со вспышкой вируса Коксаки.

УНИАН расскажет Вам, что это за болезнь, какие ее симптомы, кого она поражает и как защититься.

Вирус Коксаки: что это за болезнь

Вирус Коксаки относится к энтеровирусам, которые размножаются в желудочно-кишечном тракте. Он вызывает вирусный инфекционный процесс - энтеровирусный стоматит с экзантемой. Эту инфекцию впервые обнаружили в маленьком городке Коксаки в США.

После перенесенной инфекции у больного развивается стойкий иммунитет.

Читайте такжеНа Харьковщине десятки людей подхватили опасный вирус

Как передается вирус Коксаки:

- воздушно-капельным путем;

- фекально-оральным путем;

- через кожу;

- через предметы общего пользования.

Этот вирус особенно активен летом и осенью, его пиковый сезон – конец июля и август. Чаще всего вирусом Коксаки можно заразится после купания в водоемах, на море, курортах, через обычную воду и пищу.

Больше всего подвержены к данному заболеванию маленькие дети, юноши и взрослые мужчины.

Вирус Коксаки очень активный, его контегиозность (заразность) составляет 98%.

Вирус Коксаки: инкубационный период

Инкубационный период при поражении этой инфекцией порядка 2-7 дней, но иногда может доходить и до 10 дней.

Симптомы вируса Коксаки, возможные осложнения

Характерные особенности инфекции: высыпания по телу, пятна, краснота, похожая на экзему, волдыри (вокруг рта, на руках, ногах, ладонях, ступнях и пальцах).

Вирус сопровождается повышением температуры до 40 градусов достаточно длительное время, тошнотой, рвотой, диареей, а также болью в мышцах.

Вирусы могут поражать также и сердце — вызывать достаточно тяжелые, вплоть до сердечной недостаточности, миокардиты, перикардиты. Могут поражать центральную нервную систему, вызывать серозные менингиты (воспаление мягких мозговых оболочек) и даже восходящие параличи.

Другие формы энтеровирусов могут вызывать геморрагические поражения глаз. Одна из клинических форм этого заболевания — повышение температуры тела и возникновение внезапной боли либо в области легких, либо в области брюшной стенки. Это состояние иногда имитирует даже «острый живот».

Может быть просто лихорадящее состояние с диарейным синдромом.

Вирус Коксаки фото

Как лечить вирус Коксаки

Специфического лечения от вируса Коксаки не существует. Симптомы проходят примерно через 2-10 дней. Необходимо проходить симптоматическое лечение - это жаропонижающие и антигистаминные средства, чтобы сбить температуру и облегчить зуд из-за сыпи.

Вакцины от вируса Коксаки не существует. Единственная профилактика – соблюдение личной гигиены.