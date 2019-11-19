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Доктор Комаровский рассказал о симптомах глистов у ребенка

08:16, 19 ноября 2019
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Врач объяснил, как можно определить, есть ли у ребенка паразиты / фото УНИАН

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Об этом педиатр сообщил на своем сайте. По его мнению, существует три способа определения глистов:

1. Паразиты появились в горшке или на нижнем белье ребенка.

2. Глистов или их яйца можно обнаружить под микроскопом во время исследования образцов кала в лаборатории.

3. Некоторые виды глистов можно определить по анализу крови с помощью тест-систем (в нашей стране активно не используются - дорого). 

"Никаких достоверных на 100% симптомов, позволяющих выявить глистов другими способами, нет", - подчеркнул Комаровский, разрушив, таким образом, миф о скрежете зубов как симптоме наличия паразитов.

Ранее доктор Евгений Комаровский рассказал, что делать, если ребенок грызет ногти.

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