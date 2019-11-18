Вирус Коксаки в Одессе: школы начинают закрываться на карантин

У некоторых учеников диагностировали острое респираторное заболевание, вызванное вирусом Коксаки.

В Одессе из-за вспышки острого респираторного заболевания (ОРЗ) закрыты на карантин восемь классов школы №63.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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«Восемь классов закрыты на карантин. Это вызвано тем, что более чем 30% учеников в этих классах болеют ОРЗ, среди которых есть не только случаи простудных заболеваний, а и вирус Коксаки. Так как эта болезнь пугает наших родителей, просим в случае обнаружения каких-либо признаков острого респираторного заболевания, не пускать ребенка в школу», - сказала Буйневич.

Она отметила, что в случае выявления в школе ребенка с признаками ОРЗ, он будет сразу помещен в изолятор, а в учебное заведение вызовут родителей, чтобы отправить ребенка домой.

В случае так называемого остаточного кашля (после основной болезни), в школу необходимо предоставить соответствующую справку от врача о том, что конкретный ребенок не опасен для окружающих.

Как уточнила Буйневич, речь идет о вирусных и простудных заболеваниях, а также о вирусе Коксаки, который находится в категории острых респираторных вирусных инфекций.

«Симптомы этой болезни такие же как у гриппа. Внешние отличия – сыпь на ладонях. Это как ветрянка. Если оно случилось, то, как правило, большое количество людей им заболевают», - сказала чиновница.

Справка УНИАН. Вирус Коксаки относится к энтеровирусам, которые размножаются в желудочно-кишечном тракте и считаются болезнями «грязных рук». Заражение возможно также воздушно-капельным путем, через продукты, не прошедшие термическую обработку, и воду.

Инкубационный период вируса составляет от 2 до 10 дней. Первые признаки вируса похожи на обычный грипп или простуду. Главный признак вируса Коксаки — небольшие пузыри с жидкостью на теле, в первую очередь, во рту и на половых органах. Они не вызывают зуда, но дискомфорт и боль проявляется практически сразу. Помимо этого, симптомом вируса Коксаки является сильная диарея и расстройство желудочно-кишечного тракта. Если запустить лечение, это может грозить общим воспалением центральной нервной системы, менингитом, параличем, перикардитом, развитием диабета.