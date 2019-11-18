Елена Зеленская займется реформой питания в школах

В 2020 году Министерство охраны здоровья представит новую программу школьного питания.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена решила сосредоточить свою деятельность на реформе питания в школах.

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Об этом она рассказала в интервью украинскому журналу Vogue. "Чем раньше приучаешь детей к культуре питания, тем проще потом объяснить, что брокколи — это лучше, чем колбаса, — озвучивает Зеленская мысли, понятные каждому родителю. — Если детям не нравится школьный обед, они идут в соседний киоск и покупают то, что им нравится, не задумываясь о пользе или вреде. Поэтому неудивительно, что самые распространенные проблемы со здоровьем детей — заболевания желудочно-кишечного тракта".

Осенью команда Зеленской провела круглый стол с профильными министерствами, а в следующем году Министерство охраны здоровья представит новую программу школьного питания.

Ранее украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, чем можно быстро и полезно завтракать вне дома.