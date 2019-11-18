В этом эпидсезоне гриппом могут заболеть до 6 млн украинцев

За прошлую неделю не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа.

В эпидемическом сезоне 2019/2020 года в Украине гриппом может заболеть от 4,8 до 6,7 млн человек.

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Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Так, по данным ведомства, в течение сезона гриппом и ОРВИ переболеет от 4,8 млн до 6,7 млн человек. Эпидемический порог для нового сезона составит 476,7 на 100 тыс. населения.

Кроме того, согласно прогнозу, ожидаются две волны подъема заболеваемости: в декабре и в конце января - начале февраля, с возможным пиком на 4-й неделе 2020 года.

Грипп — это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или же близкий контакт. Любой в любом возрасте может заболеть гриппом. Симптомы гриппа возникают внезапно и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. Не занимайтесь самолечением - обращайтесь к врачу.

Лучшая профилактика гриппа — это ежегодная вакцинация.