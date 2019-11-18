В Украине запустили новый онлайн-сервис для поиска "доступных лекарств"

По состоянию на 1 ноября уже более 7,7 тыс. аптек присоединились к программе, что составляет примерно 30-35% от общего количества аптек в Украине.

С сегодняшнего дня, 18 ноября, в Украине заработал новый онлайн-сервис на основе открытых данных для поиска аптек, работающих по программе «Доступные лекарства».

Об этом в соцсети Facebook сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

«Сервис показывает в удобном формате, сколько аптек, работающих по программе «Доступные лекарства», есть в радиусе 7 километров от каждого медицинского учреждения, где работают семейные врачи, педиатры и терапевты», - сказано в сообщении.

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Правительственная программа «Доступные лекарства» предполагает, что пациент, который подписал декларацию с семейным врачом, педиатром или терапевтом, может по его рецепту получать лекарства, частично или полностью оплаченные государством.

«По состоянию на 1 ноября, по данным Национальной службы здоровья Украины, уже более 7,7 тыс. аптек присоединились к программе. Это примерно 30-35% от общего количества аптек в Украине», - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что новый онлайн-инструмент будет полезен как пациентам, поскольку позволяет найти ближайшую к больнице аптеку и получить лекарственные средства по программе «Доступные лекарства», так и местной власти, а также бизнесу, ведь на визуализации четко видны «белые пятна» в аптечной инфраструктуре.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины планирует более чем втрое расширить программу «Доступные лекарства» в следующем году.