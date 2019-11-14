В Харькове из-за отказа врачей в помощи умерла пенсионерка (фото, видео)

Дочь умершей говорит, что юристы советуют ей обратиться в полицию, ведь неоказание помощи – уголовное преступление.

13 ноября в Харькове пожилая женщина скончалась после отказа медиков городской больницы № 8 госпитализировать ее.

Об этом написала на странице в Facebook её дочь. Журналисты сайта 057.ua пообщались с Еленой Лиманской, дочерью пенсионерки. По ее словам, причин для отказа ей так и не назвали.

«Мама болела давно кардиологией. В конце ноября она заболела гриппом, он и дал осложнение на легкие. Мама пила антибиотики, которые разжижали кровь и, соответственно, не принимала сердечных лекарств, – говорит Елена. Вчера, 13 ноября, я вызвала нашего терапевта, он осмотрел ее и сказал, что у мамы мерцательная аритмия и пульс 145. Пояснил, что нужно «прокапать» ее кардиологии, стабилизировать мерцательную аритмию. Маме он сказал, что это займет всего неделю».

Терапевт дал направление в кардиологию, Елена созвонилась с врачами и ей сказали, что ее маму примут и положат на 4 этаже больницы под капельницу. Женщина вызвала скорую для транспортировки в 8 кардиологию.

«Мы приехали туда, маму забрали в приемное отделение, а меня не пустили. Ей сняли кардиограмму, после чего ее вывозят на каталке и говорят, что нам надо ехать дальше», – добавила Елена.

Читайте такжеВ Хмельницкой области 4-летний мальчик умер через несколько секунд после укола (видео)

Женщина возмутилась тем, что ее отправили в другую больницу, но к ней вышла заведующая приемным отделением и сказала «мне все равно, вы не будете лежать».

«Я говорю – у нас уже договорено с врачом, мне пообещали положить маму. Заведующая ответила – только пусть попробует положить вашу маму», – вспоминает харьковчанка.

Женщина с больной матерью собрались ехать в 18 больницу, но тут пенсионерке внезапно стало очень плохо.

«В скорой ей стало плохо. Я прошу оказать ей помощь. Мы поехали в больницу. Она умерла в приемном отделении больницы. Она перестала разговаривать, ей делали рентген, брали кровь, подняли в палату, и она перестала меня узнавать. Ее положили под капельницу, и она умерла», – говорит Елена.

По ее словам, пенсионерку убил отказ врачей принять ее. Она увидела, что Елена нервничала и также начала беспокоиться.

Елена говорит, юристы советуют ей обратиться в полицию, ведь неоказание помощи – уголовное преступление.

«Терапевт не мог поверить, что мама умерла, ей ведь всего лишь надо было поставить вовремя капельницу», – говорит Елена.

Журналисты позвонили в 8 больницу, но им заявили, что никто комментировать данное происшествие, кроме главврача – не уполномочен. А главврач уехал на семинар, и будет только через день.