В Минздраве рассказали о ситуации с гриппом в Украине

За неделю вакцинированы от гриппа 34 тыс. 165 человек.

За прошедшую неделю более 150 тысяч человек в Украине заболели ОРВИ, из них 65% - дети.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, этот показатель на 17,6% ниже эпидемического порога.

Читайте такжеВ Киеве прививку от гриппа сделали почти 30 тысяч человек

За этот период было зарегистрировано шесть случаев среди пациентов, клиническое состояние которых подлежит определению гриппоподобного заболевания, и 20 случаев тяжелой острой респираторной инфекции. В стране отсутствует циркуляция вирусов гриппа.

Ни одного летального случая в результате гриппа в Украине не зафиксировано.

Там отметили, что за неделю вакцинированы от гриппа 34 тыс. 165 человек.

Грипп — это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или же близкий контакт. Любой в любом возрасте может заболеть гриппом. Симптомы гриппа возникают внезапно и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. Не занимайтесь самолечением - обращайтесь к врачу.

Лучшая профилактика гриппа — это ежегодная вакцинация.