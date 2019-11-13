В Украине утвердили стандарты микробиологической диагностики туберкулеза

Микробиологическая диагностика необходима, чтобы врач мог подобрать препарат и максимально эффективную схему приема лекарств для человека с туберкулезом.

В Украине официально утвердили современные стандарты микробиологической диагностики туберкулеза.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, 1 ноября вступила в силу обязательная к выполнению инструкция по микробиологическим исследованиям туберкулеза для всех лабораторий в Украине, осуществляющих такую диагностику.

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Отмечается, что приказ Минздрава №45 от 06.02.2002, который до этого использовали лабораторные специалисты, утратил силу в соответствии с приказом Министерства от 27 июня 2019 года.

«Микробиологическая диагностика необходима, чтобы врач мог подобрать препарат и максимально эффективную схему приема лекарств для человека с туберкулезом. В процессе диагностики лаборант определяет штамм бактерии туберкулеза и проверяет ее на устойчивость к противотуберкулезным препаратам», - говорится в сообщении.

Отмечается, что инструкция содержит методики выполнения исследований для лабораторных специалистов. Предыдущая редакция официальной инструкции была разработана и утверждена в 2002 году, поэтому в ней не были учтены методики работы с разработанными позже препаратами. Применение новой инструкции обеспечит качество и соответствие международным стандартам услуг по диагностике туберкулеза в каждой лаборатории Украины.