Как похудеть до Нового года без упражнений

Также рекомендуется вести в целом более активный образ жизни.

Американские диетологи рассказали о некоторых способах избавиться от лишнего веса для людей, которые по определенным причинам не могут (или не хотят) регулярно делать зарядку и ходить в спортзал.

В первую очередь, нужно отдать предпочтение пищевым продуктам, которые богаты на белок, таким как тофу, орехам, бобовым и пресноводной рыбе. Такая еда быстро насыщает и позволяет обойтись без переедания, передает "Вона".

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Также диетологи советуют исключить из рациона сладкие напитки, такие как газированная вода, тоники, энергетические напитки и фруктовые соки. Они содержат много «пустых» калорий и способствуют повышению уровня сахара в крови. Не лишним будет заодно отказаться (хотя бы временно) от быстрых углеводов. Попробуйте пожить без сахара до Нового года – результат будет очевидным.

Нужно снизить количество соли в рационе – не больше одной чайной ложки в день, и вода не будет задерживаться в организме.

Кроме того, рекомендуется вести в целом более активный образ жизни (в частности, больше бывать на свежем воздухе и отдавать предпочтение лестницам, а не лифтам).

Очень важно спать по максимально строгому графику, не допуская недосыпания, а также стараться избегать стрессов.

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