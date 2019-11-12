На видео попало, как детям в аптеках продают опасный для здоровья препарат без рецепта

В некоторых аптеках продают прегабулиновый препарат без рецепта.

Таблетки "Габана", которые содержат препарат прегабалин, используют преимущественно в качестве лекарства от расстройства нервной системы, но в Украине – это популярные наркотики для детей.

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Журналисты программы "Гроші" выяснили, продадут ли эти таблетки старшекласснику.

Так, в одной из аптек школьник смог купить рецептурный препарат - целых три пластинки. Это же он смог сделать и в другой аптеке.

В одной аптеке отказали в продаже, заявив, что таблетки продаются только по рецепту. В другой "Габану" продали без проблем, аптекарша начала оправдываться, что сделала это в последний раз.

Ранее в Мукачево 13-летняя девочка тяжело отравилась алкоголем и наркотиками.