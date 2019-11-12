Супрун объяснила, как "выжить" в офисе

Работодатели должны понимать, что в 2019 году уже недостаточно просто платить хорошую зарплату.

У офисного работника будущего будет сгорбленная спина, варикоз, сухие красные глаза и большой живот. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав анкеты работников из Британии, Германии и Франции.

Но это далеко не полный перечень проблем со здоровьем, которые может повлечь офисная работа без сочетания с физическими нагрузками, правильным питанием и даже правильным сидением за рабочим столом. Об этом пишет Ульяна Супрун на свои странице в Facebook.

О том, как сидеть

Ученые и медики все больше говорят о сидении как новом курении. Исследования свидетельствуют, что более 4 часов сидения перед экраном увеличивают риск смерти от многих болезней на 50%. Кроме того, риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 125%.

Поэтому в течение рабочего дня необходимо делать перерывы, чтобы подвигаться, сделать растяжку и подышать свежим воздухом. На самом деле достаточно довольно простых упражнений, чтобы снять напряжение в спине и шее — на 72%.

Также не теряйте возможности подвигаться, когда говорите по телефону или идете на обед. В конце концов вставайте из-за рабочего стола каждый час и ходите по офису.

Некоторые исследования также свидетельствуют, что регулярные разминки на рабочем месте уменьшают стресс и физическую нагрузку и улучшают настроение.

Поскольку совсем избавиться от сидения перед экраном не удастся, единственный выход — сидеть правильно и заботиться о своей осанке.

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О питании

Наиболее распространенные причины смертности украинцев так или иначе связаны с питанием. Поэтому стоит продуманно относиться к своему рациону и питаться сбалансировано.

"Конечно, походы с коллегами на ланч — это хорошая возможность пообщаться и сблизиться, но, к сожалению, еда в заведениях далеко не всегда могут обеспечить потребности организма. Поэтому лучше готовить дома и носить еду с собой на работу. Так вы можете контролировать содержимое своей тарелки и заботиться о том, чтобы там было меньше сахара и жира и больше овощей и фруктов", - советует Супрун.

Об эмоциональном выгорании, сверхурочной работы и переутомлении

Одна из наиболее распространенных бед современных работников — эмоциональное выгорание. И хотя оно не является болезнью, выгорание снижает работоспособность, приводит к тому, что человек цинично и отстраненно относится к своим должностным обязанностям, чувствует истощение и дистанцируется от своих должностных обязанностей. Выгоранию можно и нужно предотвращать. И действительно прогрессивные работодатели понимают, что также и их ответственность — обеспечивать условия для отдыха сотрудников и вовремя (при необходимости) менять вид деятельности, условия работы и прочее.

Исследования свидетельствуют, что когда у людей есть 10 и больше дней оплачиваемого больничного — они лучше заботятся о своем здоровье и больше времени уделяют превентивным мерам. Делают прививки, проходят маммографию и регулярные обследования у семейного врача. Кроме того, так застужені сотрудники не заражают друг друга.

"Компании должны понимать, что оплачиваемые больничные и отпуска — это инвестиция в производительность сотрудников. Измученные, истощенные и демотивированные сотрудники не будут эффективными на работе", - подчеркнула бывшая глава Минздрава.

Еще один фактор, который может существенно ухудшать условия работы — оупен спейси, которые должны были объединять людей и способствовать появлению новых идей. Для многих они превратились в ад. Здесь и качество воздуха, и шум, который мешает сосредоточиться, и искусственное освещение. У сотрудников должна быть возможность менять локацию для работы в офисе, чтобы не сидеть весь день на одном месте, работать в заведении или парке, уединиться, чтобы сконцентрироваться или отдохнуть.

Воздух в офисе

Качество воздуха существенно влияет на самочувствие, а следовательно и на производительность. Исследования свидетельствуют, что свежий воздух в рабочем помещении повышает производительность на 11%.

Чтобы улучшить качество воздуха в офисе, компании могут запретить курить в помещении, размещать растения, установить очистители воздуха и регулярно проветривать рабочие комнаты.

Но в офисах, как правило, работает система вентиляции и кондиционирования, а открыть окно так просто невозможно. Иногда вентиляцию отключают, либо она недостаточна для удовлетворения потребности в перемене воздуха.

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Вода

Чтобы чувствовать себя хорошо, нашему организму нужно потреблять достаточно воды. От этого зависит качество сна, бодрость, способность фокусироваться, ясность ума и внимательность. Все это напрямую влияет на производительность работы.

В офисах должен быть свободный доступ к качественной питьевой воде. Для этого нужно установить достаточное количество кулеров или других источников воды. Также менеджерам стоит регулярно напоминать сотрудникам о том, почему нужно пить воду.

Освещение

Исследования показывают, что сотрудники, которые сидят на расстоянии до 3 метров от окна, фиксируют уменьшение напряжения глаз, головной боли, ухудшения зрения.

"Что могут сделать работодатели? Выбирать/строить офисы с максимальным доступом естественного света. Добавлять к нему лампы, фонари, заботиться о световых бликах", - рассказала Супрун.

Животные в офисе

Некоторые люди нуждаются в присутствии служебных животных: поводыря, собаки, которая успокаивает — или просто имеют желание быть с любимцем днем. Такие известные офисы, как Amazon и Google обустроены дружески к животным.

Но присутствие собаки в офисе имеет немало преимуществ: люди лучше переносят физический стресс, имеют меньше проявлений стресса. Люди в присутствии животных или друзей лучше справляются с интеллектуальными задачами.

Собаки в офисе первое время могут отвлекать, но со временем к ним привыкают. Ограничениями к приглашению собачек на работу являются аллергии и фобии сотрудников.

"Далеко не все офисные работники могут стать фрилансерами или поехать зимовать к океану, чтобы сохранить физическое и психическое здоровье. Поэтому, чтобы работники не теряли мотивацию и здоровье, нужно заботиться о том, чтобы рабочие условия были комфортными и не вредными. Работодатели должны понимать, что в 2019 году уже недостаточно просто платить хорошую зарплату. Работникам нужны комфортные офисы и полезные “бонусы”, а не печенье", - подытожила Супрун.