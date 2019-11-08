В Хмельницкой области 4-летний мальчик умер через несколько секунд после укола (видео)

По факту смерти четырехлетнего мальчика открыли уголовное производство.

В Виньковецкой районной больнице Хмельницкой области внезапно умер четырехлетний мальчик, которому, по словам медиков, сделали инъекцию витаминов.

Мама привела сына в больницу, потому что жаловался на незначительные боли в животе, передают "Факты".

Ребенку сделали ряд анализов, ничего критичного не обнаружили, поэтому решили вколоть препарат для улучшения защитных сил организма.

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По словам матери, он умер через несколько секунд после укола – медсестра не успела шприц извлечь. Мальчика реанимировали почти 40 минут, но безрезультатно.

Врач-неонатолог Владимир Галанзовский, который назначил смертоносный укол, шокирован не менше: "Этот коэнзим композитум – это препарат такой, набор витаминов и минералов. Он идет при ацетономическом синдроме".

Судмедэксперты назвали предварительную причину смерти – острое воспаление бронхов. А медики предположили, что это может быть вирус, потому что неделю назад что-то подобное убило и 22-летнюю соседку семьи мальчика. Девушка внезапно умерла от воспаления легких.

Родственники возмущены тем, что врачи пытаются связать эти две ужасные смерти, и считают, что так пытаются оправдать свою некомпетентность.

Есть еще одна версия – оба отравились химикатами, которыми аграрии окропляют свои угодья.

По факту смерти четырехлетнего мальчика открыли уголовное производство. Пока никого подозревают – ждут результатов экспертиз.

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