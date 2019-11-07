В Черкасской области семью нашли в квартире без сознания, ребенка "скосил" загадочный убийца (видео)

Что именно произошло в квартире, теперь разбираются следователи.

В Черкасской области в квартире нашли без сознания целую семью. Взрослые еще дышали, а вот малого вытащить из лап смерти медики не успели.

Вечером молодая семья принимала гостей. А уже на утро хозяин позвонил своему другу и попросил как можно быстрее привезти лекарства. Всей семье стало плохо, передают "Факты".

"Говорит-то плохо, наверное, отравились. Все, я забрал рюкзак и ушел. Малый лежал смотрел телевизор у него в спальне. Это было в 10.00. Через полтора часа я приехал привез, после того я их не видел", – друг семьи Олег.

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Вечером к детям примчался взволнованный дедушка. Мужчина никак не мог дозвониться, поэтому решил проверить, все ли в порядке. И его ждала ужасная картина. Отец с сыном лежали на кровати, а мать – в ванной. Мужа и жену в крайне тяжелом состоянии медики доставили в больницу. А вот шестилетнему мальчику помогать было поздно.

"К сожалению, помощь ребенку уже не понадобилась. Отец без сознания и мать при сознании, но в крайне тяжелом состоянии", – говорит врач скорой помощи Олег Мельник.

Что именно произошло в квартире, теперь разбираются следователи. А вот у соседей – собственная версия. Мол, накануне семья угощалась грибами.

Другие же убеждены – семью погубил газовый котел. Вроде бы из-за его неисправности несчастные надышались угарным газом. Однако газовики, прибывшие на место трагедии одними из первых, отклонений от нормы не обнаружили.

Что же на самом деле стало причиной смерти маленького мальчика и страшного отравления его родителей – теперь уже выяснит экспертиза.

"Ребенок направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти", – говорит и.о. руководителя Христиновского отделения полиции Сергей Елисеев.

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