Со свадьбы – в больницу: на Львовщине зафиксирован новый случай массового отравления

Состояние пациентов средней тяжести. Все пострадавшие праздновали свадьбу в ресторане «Кривое озеро».

В Новояворовском районе Львовской области 13 человек госпитализированы с острым пищевым отравлением.

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Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации, все пострадавшие праздновали свадьбу в ресторане «Кривое озеро».

Они употребляли жареную рыбу, красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки.

«Во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации 5 ноября в инфекционное отделение КНП «Новояворовской районной больницы имени Юрия Липы» пациентов с симптомов острого энтероколита», - говорится в сообщении.

Отмечают, что по состоянию на 15.00 6 ноября госпитализировано 13 человек. Состояние пациентов средней тяжести.

«Всем госпитализированным осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий в соответствии с клиническими протоколами Минздрава Украины», - добавили в департаменте здравоохранения.