цей матеріал доступний українською

Со свадьбы – в больницу: на Львовщине зафиксирован новый случай массового отравления

23:57, 06 ноября 2019
Страна
48 0
На Львовщине отравились 13 человек / фото УНИАН

Читайте такжеВ Киеве студенты массово отравились шаурмой, семь человек - в больнице

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации, все пострадавшие праздновали свадьбу в ресторане «Кривое озеро».

Они употребляли жареную рыбу, красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки.

«Во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации 5 ноября в инфекционное отделение КНП «Новояворовской районной больницы имени Юрия Липы» пациентов с симптомов острого энтероколита», - говорится в сообщении.

Отмечают, что по состоянию на 15.00 6 ноября госпитализировано 13 человек. Состояние пациентов средней тяжести.

«Всем госпитализированным осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий в соответствии с клиническими протоколами Минздрава Украины», - добавили в департаменте здравоохранения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Львивщинапогода во Львове