Доктор Комаровский объяснил родителям, в каком случае детский сад опасен для их детей

Если частые ОРЗ в саду становятся проблемой, то это проблема только в голове у родителей, подчеркнул Комаровский.

Доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос многих родителей, можно ли уберечь ребенка от заражения вирусами в детском саду.

Как написал педиатр на своем сайте, никаких превентивных мер не существует. Родителям он советует не пытаться лечить каждый чих таблетками, сиропами или антибиотиками.

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"Каждая встреча с новым и не знакомым вирусом будет заканчиваться в большинстве случаев болезнью. С возрастом незнакомых вирусов будет становиться все меньше, и болезни будут все реже и реже", - написал Комаровский.

Доктор советует в случае болезни соблюдать режим температуры и влажности, промывать нос и давать ребенку достаточное количество воды, а затем вести в детский сад.

"Но если каждый чих – повод для назначения десятка сиропчиков-таблеточек, для издевательств под названием «отвлекающие процедуры», для инъекций антибиотиков, для тщательного обследования, для консультации десятка специалистов, каждый из которых считает необходимым добавить к лечению еще парочку-другую препаратов, – такие ОРЗ однозначное и очевидное зло и такие ОРЗ бесследно не проходят и безболезненно не перерастаются. И для такого ребенка детский сад опасен", - подытожил педиатр.

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