Вспышка дифтерии на Закарпатье: ситуация с заболеваемостью стабилизировалась

Руководству Ужгородского университета, где была зафиксирована вспышка дифтерии, рекомендовано возобновить занятия студентов медицинского факультета.

В Ужгороде эпидемическая ситуация с заболеваемостью дифтерией стабилизировалась.

Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского горсовета, ссылаясь на информацию, озвученную на заседании противоэпидемической комиссии.

«Прошло 1,3 максимальных инкубационных периода без выявления новых случаев заболеваний дифтерией (с 24 октября 2019 года), что является признаком локализации вспышки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала вспышки было проведено около 13 тысячс прививок как взрослых, так и детей, среди них - 2436 студентов университета, в частности 1117 иностранных студентов.

В связи с этим противоэпидемическая комиссия решила рекомендовать руководству Ужгородского университета возобновить учебный процесс студентов медицинского факультета №2, однако вместе с тем продлить ограничения доступа к клиническим базам студентов медицинских факультетов без документально подтвержденных данных о вакцинации до конца учебного года.

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Также руководству учреждения рекомендовано разработать механизмы зачисления на обучение иностранных граждан с документально подтвержденными данными о прививках, а студентов-граждан Украины при наличии карточки профилактических прививок.

Как сообщал УНИАН, 17 октября с диагнозом «дифтерия» был госпитализирован студент-иностранец, который учится на 5-м курсе медицинского факультета № 2 Ужгородского национального университета. Также были обследовани 121 студент и 2 человека, контактировавших с больным.

22 октября в областную инфекционную больницу были госпитализированы еще два пациента с диагнозом «дифтерия»

23 октября дополнительно у 12 человек лабораторно определили палочку дифтерии, их всех также госпитализировали.

В этот же день были использованы все восемь имеющихся в Закарпатской области доз противодифтерийной сыворотки. В дальнейшем в Минздраве Украины приняли решение о перераспределении 20 противодифтерийных флаконов сыворотки для Закарпатья из других регионов Украины.

Также городские власти Ужгорода приняла ряд ограничительных мер из-за вспышки дифтерии. В частности, с 24 октября был приостановлен учебный процесс для студентов медицинского факультета №2.