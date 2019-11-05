Врач Киевского областного онкодиспансера "погорел" на взятке в $2 тысячи (фото)

Врач получил 2 тыс. долл. за предоставление медицинской документации, необходимой для прохождения медико-социальной экспертизы без реального прохождения лицом медицинского обследования.

Правоохранители уличили в получении неправомерной выгоды врача коммунального учреждения Киевского областного совета «Киевский областной онкологический диспансер».

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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, врач требовал и получил 2 тыс. долларов за предоставление медицинской документации, необходимой для прохождения медико-социальной экспертизы без реального прохождения лицом медицинского обследования.

В настоящее время врач задержан, проводятся неотложные следственные действия.

Против врача открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Киеве у врача-трансплантолога Олега Котенко изъяли почти $1 миллион.