Дифтерия в Украине: грозит ли нам эпидемия опасной болезни (видео)

Единственный способ защититься от дифтерии - прививки, подчеркивают медики.

Больные дети и дефицит вакцины: в Украине началась очередная вспышка дифтерии. Болезнь опасна, потому что забирает 2% больных, а среди вакцинированных украинцев - лишь 50%.

Последний случай зафиксировали на Киевщине – заболел третьеклассник. Его мать принесла в школу липовую справку о прививках.

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Почему родители отказываются от вакцинации детей и что надо делать, чтобы уберечь себя от инфекции, говорится в сюжете "Секретных материалов".

Так, один из героев сюжетов рассказал, что не вакцинирует свою дочь, потому что, по его словам, врачи не готовы брать ответственность за последствия прививки.Также он не доверяет вакцинам, которые закупает Украина, тем более, индийским. Именно поэтому отец двух детей готов рисковать.

Как сделать бесплатную прививку от дифтерии

1. Записаться к семейному врачу

2. Осмотр у врача

3. Пациент подписывает документ о разрешении на вакцинацию

4. Делают прививку

Медики убеждают и еще раз подчеркивают, что единственный способ защититься от дифтерии - прививки, которое взрослым нужно делать каждые 10 лет.