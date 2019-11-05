Медики объяснили, чем опасна мода на голые лодыжки

Эксперты постоянно утверждают, что ноги должны быть в тепле.

Закатанные или укороченные брюки сейчас в моде. Однако ношение их в холодное время года может стать причиной развития серьезных заболеваний, отмечают врачи.

Прежде всего, организм переохлажден, пишет "Вона". К тому же, голые лодыжки в мороз могут стать причиной проблем с голеностопным суставом, возникнут воспалительные процессы, а это прямой путь к артрозу.

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Медики постоянно утверждают, что ноги должны быть в тепле. Хождение с голыми лодыжками зимой может привести к нарушению кровообращения лимфооттока в ногах.

Если лимфоток нарушен, то, конечно, у нас очень страдает иммунитет. Нарушение микроциркуляции – раз, нарушение иммунной системы – два, переохлаждения в чистом виде – три, отмечают эксперты.

Мода на укороченные брюки – европейский тренд. Однако в нашей стране совсем другие климатические условия, которым такая одежда просто не подходит.

В любом случае, ношение коротких штанов зимой приведет к локальному переохлаждению, а это прямой путь к простудным заболеваниям.