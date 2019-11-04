Вакцинируются ли украинцы - опрос (видео)

Дифтерия может вызвать смертельно опасные осложнения.

В Украине в этом году зафиксировали уже 22 случая дифтерии. Предотвратить болезнь можно, предварительно сделав прививку.

Впрочем, как украинцы относятся к вакцинации – узнавали журналисты "24 канала".

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Предотвратить дифтерию можно, сделав прививку, впрочем, по информации министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой, в Украине вакцинированы 59% детей в возрасте до года, 60-70% старших детей и 52% взрослых.

Дифтерия - острая инфекционная болезнь, которая поражает надпочечники и органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Дифтерия может вызвать смертельно опасные осложнения.

Кроме дифтерии, вакцинация может спасти от кори, коклюша, столбняка и даже туберкулеза. Поэтому журналисты на улицы Киева, чтобы спросить украинцев, как они относятся к вакцинации и когда им в последний раз делали прививки.