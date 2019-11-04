Диетолог посоветовала, чем завтракать вне дома

Один из вариантов быстрого и полезного завтрака - диетический бутерброд.

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, чем можно быстро и полезно завтракать вне дома.

С вариантами адекватных быстрых завтраков вне дома чуть сложнее, но они все же есть, написала она на своей странице в Instagram.

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По словам диетолога, можно пойти в супермаркет и купить овсянку быстрого приготовления и залить ее кипятком. Кроме того, стоит добавить банан и орехи, сухофрукты или же сыр и овощи.

Следующий вариант быстрого и полезного завтрака - диетический бутерброд.

"Сделайте себе бутерброд из цельнозернового хлеба с сыром и овощами. Или же замените его хлебцами. Также другие варианты начинок - авокадо, сыр и овощи. Или же авокадо, семга или тунец, овощи (можно еще сыр сюда добавить)", - отметила Усенко.

Также она назвала третий полезный вариант завтрака - творог с фруктами или сухофруктами.

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