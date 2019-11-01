Глава Минздрава уволила своих советников

Министр считает недопустимым, когда советника воспринимают как еще одного министра.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая подписала приказ об увольнении своих советников.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. «С сегодняшнего дня в Минздраве больше нет «советников» - подписала соответствующий приказ», - сообщила она.

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«Я считаю недопустимым, когда любого советника воспринимают как еще одного министра. А его личное мнение слышат, как позицию министерства. Это недопустимо... К сожалению, как я уже поняла, так исторически сложилось, что большинство советников в министерстве имели какой-то особый мандат. И при этом никакой ответственности», - пояснила Скалецкая.

Вместе с тем, она отметила, что Минздрав продолжит работать с экспертной средой над решением конкретных вызовов.