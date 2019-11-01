В ноябре украинцы могут покупать аптечные товары до 25% дешевле – роботизированные аптеки

Лекарства – это не хлеб: их необязательно приобретать в день употребления.

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Не обязательно запоминать весь перечень товаров со скидками. Можно обратиться к провизору и спросить, на каком продукте и сколько аптеки предлагают сэкономить. Акция действует на территории всей Украины, поэтому не нужно брать лекарства и средства гигиены в дорогу. Все необходимое можно докупить на месте в ближайшей роботизированной аптеке. Чтобы важный товар точно вас дождался, сделайте предварительный заказ с помощью аптечной справки по номеру 5900. Так еще можно получить общую информацию о продукции, узнать об аналогах.

Напоминаем, акция «Крути колеса від цінового стресу» действует с 01 октября по 30 ноября 2019 года в роботизированных аптеках. Фармбренды «Благодия», «Аптека АНЦ», «Аптека Копейка» и «Аптека Шар@» снижают цены популярных позиций до 25%. Покупайте со скидками лекарства и сопутствующие товары. Упаковку на полке ищет робот PharmBot, поэтому провизор может внимательно выслушать ваши вопросы и дать подробную консультацию.

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