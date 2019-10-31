Как сделать прививку бесплатно в Украине (инфографика)

В пакет услуг, которые государство гарантирует на первичном уровне, входит вакцинация согласно календарю профилактических прививок.

Национальная служба здоровья Украины подчеркнула, что вакцинация входит в пакет услуг, которые государство гарантирует на первичном уровне.

Вакцинироваться бесплатно может каждый украинец, который заключил договор с семейным врачом.

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"В пакет услуг, которые государство гарантирует на первичном уровне, входит вакцинация согласно Национальному календарю профилактических прививок. Итак, каждый пациент, который подал декларацию о выборе врача, может бесплатно вакцинироваться, например, от дифтерии, в коммунальных учреждениях здравоохранения, которые предоставляют первичную медицинскую помощь и заключили договор с НСЗУ. Это те заведения, в которых работают терапевты, педиатры и семейные врачи", - говорится в сообщении.

"И, конечно, пациент может сделать прививку в частных клиниках и врачей-ФЛП, заключивших договор с НСЗУ", - добавили в Национальной службе здоровья Украины.

Как сообщал УНИАН, в Киеве зафиксировано два случая дифтерии, подтвержденные лабораторно: у 9-летнего мальчика и мужчины, которому около 30 лет.