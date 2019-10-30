У ребенка на Тернопольщине заподозрили сибирскую язву

Окончательный диагноз обнародовали после проведения исследований.

СМИ сообщили, что в Тернопольской области был зафиксирован случай заболевания ребенка на, скорее всего, сибирскую язву.

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Референс-лаборатория провела исследование клинических образцов больного с предварительным диагнозом "сибирская язва, кожная форма, средней тяжести", которые были присланы Тернопольским лабораторным центром Минздрава Украины. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на данные Центра общественного здоровья Украины.

По полученным результатам лабораторных исследований, специфических фрагментов ДНК-бактерии Bacillus anthracis заболевания не обнаружено.

Сибирская язва — это острое инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Bacillus anthracis. Чаще всего у людей проявляется поражением кожи, образованием специфического карбункула или отека на фоне лихорадки и интоксикации. Может привести к поражению легочной системы и кишечника.

Чаще всего сибирская язва передается от больных домашних травоядных животных – крупного и мелкого рогатого скота.