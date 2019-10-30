Доктор Комаровский объяснил разницу между сывороткой и вакциной от дифтерии

Сыворотка вводится незамедлительно после установки диагноза.

Есть такие инфекции, при которых бактерия в процессе своей жизнедеятельности вырабатывает особый яд — токсин. Можно убить бактерию антибиотиком, но пока антибиотик подействует, будет поздно — токсин убьет человека. Дифтерия, столбняк, ботулизм — самые известные болезни такого типа.

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Для лечения подобных инфекций придуманы сыворотки. Лечебная сыворотка содержит готовые антитела, нейтрализующие токсин. Сыворотка вводится незамедлительно после установки диагноза, объяснил на своей странице в Facebook доктор Евгений Комаровский.

"Именно поэтому во всех инфекционных больницах всегда есть лечебные сыворотки. Если в стране плохо с вакцинацией — нужен тройной запас сывороток от дифтерии и столбняка", - подчеркнул педиатр.

"Если взять токсин, ослабить его и ввести в организм (такой ослабленный токсин называется анатоксином) — человек отреагирует выработкой антитоксических антител — так формируется защитный иммунитет. Препарат, содержащий анатоксин, — это и есть вакцина. Когда вводят вакцину — это прививка, или вакцинация. Чем меньше вводят вакцин, тем больше надо сывороток", - подытожил Комаровский.

Как сообщал УНИАН, в Киеве зафиксированы два случая дифтерии, подтвержденные лабораторно: у 9-летнего мальчика и мужчины, которому около 30 лет.