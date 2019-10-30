Как акция «Крути колеса від цінового стресу» сэкономит вам деньги в аптеке?

Роботизированные аптеки проводят всеукраинскую акцию «Крути колеса від цінового стресу»

Болеющих по осени считают. Приобретая противовирусные средства и поддержать иммунитет витаминами, можно избежать попадания в условный список людей, которые чихают в общественном транспорте или оглушают кашлем других сотрудников предприятий.

Лекарства могут пригодиться и через пару месяцев, но возможность купить их дешевле до 25% не бессрочна – скидки действуют с 01 октября по 30 ноября 2019 года. В этот период роботизированные аптеки проводят всеукраинскую акцию «Крути колеса від цінового стресу»*. Если успеете сделать покупку до 30 ноября, сможете существенно сэкономить.

Скидки в фармбрендах «Аптека Копейка», «Аптека АНЦ», «Аптека Шар@», «Благодия» охватывают не только противовирусные средства. Пополняйте запасы домашней аптечки медицинскими изделиями и другими лекарствами. Приобретайте гигиенические средства малышу или себе. Приходите в аптеку за диетическими добавками, покупку которых вы откладывали.

Хочется верить, что простуда обойдет стороной и не повлияет на самочувствие и работоспособность. Но лучше предусмотреть риски. Пополняйте домашнюю и рабочую аптечку, пока есть возможность экономить. Платите до 25% меньше на кассе роботизированных аптек под брендами «Аптека Копейка», «Аптека АНЦ», «Аптека Шар@», «Благодия», покупая акционные товары. Спросите у провизора, на чем можно сэкономить с 01 октября по 30 ноября включительно.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.