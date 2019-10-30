Назван продукт-"убийца" нашего организма

Сахар – один из главных "виновников" накопления жира в организме.

Сахар является не только источником "пустых" калорий, но еще и способствует накоплению жира в организме, ускоряет процесс старения.

Как пишет на своей странице в Instagram известный диетолог Светлана Фус, чтобы хорошо выглядеть, не обязательно использовать крема – можно просто отказаться от сахара.

"Сахар – это не только источник "пустых" калорий. Многим известно, что он – один из главных "виновников" накопления жира в организме. Но на этом пагубное влияние не заканчивается… Сахар значительно ускоряет процесс старения", – отметила эксперт.

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Она добавила, что старение начинается с разрушения протеинов. Когда в белковых клетках накапливается много глюкозы, она начинает активно взаимодействовать с белками, и в результате возникает гликация.

"Проще говоря, это процесс повреждения белков молекулами сахара. Одним из наиболее уязвимых к гликации протеинов является всеми известный коллаген, который делает кожу упругой и гладкой", – подчеркнула диетолог.

Как выглядит "сахарное лицо":

- тусклая кожа, обесцвеченный кожный покров;

- морщинистая сетка;

- расширенные сосуды;

- кожа перестает быть упругой и эластичной;

- гиперпигментация;

- темные круги под глазами.

"Прежде чем покупать дорогие омолаживающие крема, откажись от лишней ложки сахара", – советует Фус.

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