В Мариуполе с гастроэнтеритом госпитализированы 16 студентов
09:11, 30 октября 2019Страна
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Специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.
Студенты попали в больницу с диагнозом острый гастроэнтерит / фото УНИАН
В Мариуполе с диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 16 студентов Украинской академии лидерства.
Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.
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«30 октября в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение мариупольской больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 16 студентов Украинской академии лидерства», - говорится в сообщении.
Специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.
Как сообщал УНИАН, в одной из школ Черниговской области зафиксирована вспышка вирусного гепатита. Количество госпитализированных детей в настоящее время выросла до 20.
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