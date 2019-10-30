В Мариуполе с гастроэнтеритом госпитализированы 16 студентов

Специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

В Мариуполе с диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 16 студентов Украинской академии лидерства.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

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«30 октября в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение мариупольской больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 16 студентов Украинской академии лидерства», - говорится в сообщении.

Специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, в одной из школ Черниговской области зафиксирована вспышка вирусного гепатита. Количество госпитализированных детей в настоящее время выросла до 20.