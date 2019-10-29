В Киеве зафиксированы два случая дифтерии, подтвержденные лабораторно

Дифтерией заболели мальчик и взрослый мужчина, у женщины, у которой также подозревали дифтерию, лабораторно диагноз не подтвердился.

В Киеве зафиксированы два случая заболевания дифтерией: у 9-летнего мальчика и мужчины, которому около 30 лет.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации Наталия Вишневская.

«Заболевших двое, у обоих нетоксигенные штаммы», - сказала Вишневская, добавив, что сейчас они чувствуют себя хорошо.

По ее словам, и мальчику, о котором уже ранее сообщалось, и мужчине не требовалось введение противодифтерийной сыворотки, их лечат антибиотиками.

По информации Вишневской, мужчина 23 октября обратился к врачу поликлиники из-за плохого самочувствия, у него тогда же был взят мазок на наличие бактерий дифтерии и вчера поступили положительные результаты анализа. Заболевший сразу был госпитализирован в Александровскую больницу.

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«Его жизнь вне опасности, ему не требуется введение сыворотки, но он является носителем бактерии. Поэтому пока не пролечат антибиотиками, должен находиться в больнице», - отметила Вишневская.

У 35-летней женщины, которая также была госпитализирована в Александровскую больницу, по данным Вишневской, лабораторно дифтерия не подтверждена. Результат анализа получен сегодня днем.

«У женщины лабораторным исследованиям дифтерия не подтверждена. Это была ангина с клиническими проявлениями дифтерии», - сказала Вишневская. «Врачи действовали согласно протоколу. Как известно, дифтерия высевается некоторое время и если бы у женщины оказалась дифтерия, то она без введения сыворотки просто не выжила бы. Сейчас она чувствует себя хорошо, из реанимации ее перевели. Ее состояние улучшилось. Здесь, согласно протоколу, ввели сыворотку, поскольку клинически это была дифтерия и лечили ее клинику», - прокомментировала руководитель пресс-службы департамента.

По ее данным, сейчас в Киеве остаются в запасе 5 ампул противодифтерийной сыворотки из 8, которые получила столица в качестве гуманитарной помощи. Также она напомнила, что закупкой сыворотки занимается Минздрав.

Как сообщал УНИАН, 24 октября Департамент образования и науки сообщил, что в столичном лицее № 303 один ученик - 9-летний мальчик - заболел дифтерией.

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнили, что диагноз «дифтерия» был установлен 24 октября на основании бактериологических данных ребенка. Мальчик не привит от болезни из-за отказа родителей. Он был госпитализирован.

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Начальник отдела первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк 25 октября сообщил, что в столице имеется 8 доз антидифтерийной сыворотки. Они находятся в Детской клинической инфекционной больнице. Эти 8 доз поступили городу в августе этого года в качестве гуманитарной помощи.

Животенюк отметил, что до августа также была сыворотка, у которой истек срок использования.

В свою очередь, заведующая инфекционным отделением Александровской клинической больницы Людмила Минова отметила, что сыворотка применяется только при тяжелой форме дифтерии.

Вчера сообщалось, что в Александровскую клиническую больницу Киева в состоянии средней тяжести попала 35-летняя женщина - мать троих детей, и мужчина. Отмечалось, что на пациентку использовали все имеющиеся в столице дозы специальной сыворотки. «Ей ввели противодифтерийный иммуноглобулин, который собирали во всех больницах», - заявила советник министра здравоохранения Ольга Голубовская.