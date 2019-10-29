Не лечите антибиотиками: Комаровский высказался о распространенной болезни среди детей

Вирусные инфекции никогда и ни при каких обстоятельствах не лечатся антибиотиками, подчеркнул педиатр.

Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, как нужно лечить часто болеющего ребенка.

На своей странице в Instagram педиатр ответил на вопрос мамы, годовалый сын которой часто болеет бронхитом, стоит ли использовать антибиотики. При этом ребенку каждый раз назначают антибиотики.

Женщина, обратившаяся к доктору, подозревает, что виной частых простуд являются вирусы, которые 6-летняя дочь приносит с садика, но сама так часто не болеет. При этом все анализы у малыша в норме.

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Комаровский пришел к выводу, что бронхит, скорее всего, инфекционный.

"Вирусные инфекции никогда и ни при каких обстоятельствах не лечатся антибиотиками, тем более в инъекциях. Главное, что вы должны понять: ребенок при нормальном лечении не особо боится ОРЗ, гораздо большая нагрузка на организм - это именно лечение ОРЗ лекарствами", - утверждает педиатр.

Врач напомнил родителям, что при лечении ОРЗ достаточно создать для ребенка условия, способствующие выздоровлению: поменьше кормить, побольше поить, поддерживать режим прохладного воздуха, промывать нос солевыми растворами.

"Если же каждое ОРЗ — повод колоть ребенку антибиотики, то действительно надо что-то делать. Что делать? Вовсе не закаливать и вовсе не ходить к иммунологам. А прежде всего самой читать, разбираться, понимать, какие бывают болезни и что надо делать, раз вы не можете договориться с врачом", - подытожил Комаровский.

Ранее доктор Комаровский рассказал, что делать, если ребенок часто приносит вши из школы.