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В Киеве зафиксировали новый случай дифтерии, в столице не осталось ни одной дозы сыворотки - СМИ

20:24, 28 октября 2019
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Пока в Минздраве не подтвердили новый случай дифтерии в столице / фото УНИАН

Как сообщает ТСН, вечером 28 октября мужчину доставили в инфекционное отделение Александровской больницы.

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Ранее на больную дифтерией пациентку в Киеве использовали все имеющиеся в столице дозы специальной сыворотки. На несколькомиллионный город не осталось ни одной дозы сыворотки. "Ее ввели противодифтерийный иммуноглобулин, который собирали во всех больницах", - говорит советник министра здравоохранения Ольга Голубовская.

Напомним, столичные медики официально подтвердили второй случай заболевания дифтерией в Киеве. Ранее сообщалось о госпитализации женщины 1986 года рождения с подозрением на эту инфекцию.

Еще раньше диагностировали дифтерию в столице у 9-летнего мальчика.

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Теги: #Киев#дифтерияпогода в Киеве