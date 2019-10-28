В Киеве зафиксировали новый случай дифтерии, в столице не осталось ни одной дозы сыворотки - СМИ

Ранее на больную дифтерией пациентку в Киеве использовали все имеющиеся в столице дозы специальной сыворотки, пишут СМИ.

СМИ сообщают, что в столице зафиксировали третий случай дифтерии.

Как сообщает ТСН, вечером 28 октября мужчину доставили в инфекционное отделение Александровской больницы.

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Ранее на больную дифтерией пациентку в Киеве использовали все имеющиеся в столице дозы специальной сыворотки. На несколькомиллионный город не осталось ни одной дозы сыворотки. "Ее ввели противодифтерийный иммуноглобулин, который собирали во всех больницах", - говорит советник министра здравоохранения Ольга Голубовская.

Напомним, столичные медики официально подтвердили второй случай заболевания дифтерией в Киеве. Ранее сообщалось о госпитализации женщины 1986 года рождения с подозрением на эту инфекцию.

Еще раньше диагностировали дифтерию в столице у 9-летнего мальчика.