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В Киеве зафиксировали второй случай дифтерии

17:12, 28 октября 2019
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В столице зафиксирован второй случай дифтерии / фото pixabay.com

Ранее сообщалось о госпитализации женщины 1986 года рождения с подозрением на эту инфекцию, передает "Сегодня".

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"Диагноз подтвердился. В субботу женщине ввели противодифтерийную сыворотку. Женщина третий день находится в больнице, она в реанимации, и пока изменений в ее состоянии нет. Она проживает в частном доме на столичных Осокорках, в Дарницком районе. В доме вчера провели заключительную дезинфекцию. У заболевшей – трое детей. Им сделали посев, их осмотрел доктор. У одного ребенка – легкое респираторное заболевание, но диагноз "дифтерия" не подтвердился. Детей разрешили отвезти к бабушке в Житомирскую область", – рассказала Наталья Гунченко, заместитель директора Киевского лабораторного центра Минздрава.

Ранее в Киеве также был подтвержден случай дифтерии у девятилетнего мальчика. Ребенок был не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас больного ребенка госпитализировали.

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